Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

В министерстве внутренних дел РФ сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении трех лжесвидетелей, выступающих по делу о смертельном ДТП с участием народного артиста РФ Михаила Ефремова.

В суде, двое свидетелей говорили о том, что за водительским сидением автомобиля звезды видели другого человека. Сам артист в этот момент стоял рядом. Третий же свидетель заявлял, что видел на заднем сидении внедорожника звезды незнакомого ему человека и даже описывал его внешность. За рулем, по его словам, на тот момент никто не находился. Расследование в отношении трех свидетелей ведется по статье 307 УК РФ («Дача заведомо ложных показаний»).

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием народного артиста произошло в столице вечером 8 июня. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, спустя несколько часов, скончался в больнице.

Согласно результатам экспертизы, в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остатки наркотического вещества. Артист приговорен к 7,5 годам и отбывает свой срок в колонии общего режима Белгородской области.