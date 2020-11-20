ЗАМАНА - Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

Автор
20 ноября, 2020. Пятница 22:15
Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

В министерстве внутренних дел РФ сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении трех лжесвидетелей, выступающих по делу о смертельном ДТП с участием народного артиста РФ Михаила Ефремова.

Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Общество

В суде, двое свидетелей говорили о том, что за водительским сидением автомобиля звезды видели другого человека. Сам артист в этот момент стоял рядом. Третий же свидетель заявлял, что видел на заднем сидении внедорожника звезды незнакомого ему человека и даже описывал его внешность. За рулем, по его словам, на тот момент никто не находился. Расследование в отношении трех свидетелей ведется по статье 307 УК РФ («Дача заведомо ложных показаний»).

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием народного артиста произошло в столице вечером 8 июня. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, спустя несколько часов, скончался в больнице.

Согласно результатам экспертизы, в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остатки наркотического вещества. Артист приговорен к 7,5 годам и отбывает свой срок в колонии общего режима Белгородской области.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top