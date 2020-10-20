ЗАМАНА - Коронавирус в России и мире

Коронавирус в России и мире

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20 октября, 2020. Вторник 14:18
Коронавирус в России и мире

Число заражений коронавирусом в мире достигло 40,2 миллионов человек.

Коронавирус в России и мире
Общество

Число смертей достигло 1,2 миллионов случаев, вылечились более 30,1 миллионов человек. В России, по состоянию на утро на 20 октября, количество случаев заражения коронавирусом составляло 1 415 316 человек. В Индии коронавирус выявлен у более 7 594 736 человек. 

 

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