Коронавирус в России и мире

Число смертей достигло 1,2 миллионов случаев, вылечились более 30,1 миллионов человек. В России, по состоянию на утро на 20 октября, количество случаев заражения коронавирусом составляло 1 415 316 человек. В Индии коронавирус выявлен у более 7 594 736 человек.