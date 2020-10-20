ЗАМАНА - Мужчина из Магарамкентского района создал экзотический сад

Мужчина из Магарамкентского района создал экзотический сад

Автор
20 октября, 2020. Вторник 08:37
Мужчина из Магарамкентского района создал экзотический сад

В экзотический сад мужчины из Магарамкентского района Тимура Габибова с визитом приехал руководитель муниципалитета Фарид Ахмедов. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В районе у нас в больших объемах будет выращиваться киви. Поддержал обращение, скажем желание жителя нашего района заняться сельским хозяйством в больших объемах, но, экзотического направления. Почему бы нет, если именно для этого нами и создаются эти условия. Накануне, после мероприятия по открытию парковой зоны в с.Тагиркент-Казмаляр, житель села, селекционер, научный сотрудник Дербентской селекционной опытной станции Тимур Габибов пригласил меня в свой ботанический сад. Мы с большим удовольствием посетили известный уже всем экзотический сад - ещё одно доказательство того, что южный благоприятный климат у нас в районе позволяет выращивать на нашей земле самые редчайшие экзотические растения мира. Это маленькая открытая оранжарея-сад поместила в себе очень много интересных со всех концов земли культур и, что, примечательно, прекрасно прижились у нас. Мы осмотрели ботанический сад, посетили музей тут же у него, который стал излюбленным местом для туристовтуристов. По ходу поинтересовался какая помощь нужна самому селекционеру. Выслушал его желание выращивать киви в больших объемах, конечно же, поддержал. Вместо одного гектара, который он просил, предложил заняться выращиванием культуры на 2,5 гектарах. Тут же на месте поручил заместителям и директору отдела сельского хозяйства администрации района содействовать в решении всех текущих вопросов. Нельзя не воспользоваться прекрасными возможностями, которые нам дает природа, а наша задача - создавать условия для развития и процветания района!

Публикация от ФАРИД АХМЕДОВ (@farid___ahmedov)

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top