Мужчина из Магарамкентского района создал экзотический сад
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 08:37
В экзотический сад мужчины из Магарамкентского района Тимура Габибова с визитом приехал руководитель муниципалитета Фарид Ахмедов. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.
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В районе у нас в больших объемах будет выращиваться киви. Поддержал обращение, скажем желание жителя нашего района заняться сельским хозяйством в больших объемах, но, экзотического направления. Почему бы нет, если именно для этого нами и создаются эти условия. Накануне, после мероприятия по открытию парковой зоны в с.Тагиркент-Казмаляр, житель села, селекционер, научный сотрудник Дербентской селекционной опытной станции Тимур Габибов пригласил меня в свой ботанический сад. Мы с большим удовольствием посетили известный уже всем экзотический сад - ещё одно доказательство того, что южный благоприятный климат у нас в районе позволяет выращивать на нашей земле самые редчайшие экзотические растения мира. Это маленькая открытая оранжарея-сад поместила в себе очень много интересных со всех концов земли культур и, что, примечательно, прекрасно прижились у нас. Мы осмотрели ботанический сад, посетили музей тут же у него, который стал излюбленным местом для туристовтуристов. По ходу поинтересовался какая помощь нужна самому селекционеру. Выслушал его желание выращивать киви в больших объемах, конечно же, поддержал. Вместо одного гектара, который он просил, предложил заняться выращиванием культуры на 2,5 гектарах. Тут же на месте поручил заместителям и директору отдела сельского хозяйства администрации района содействовать в решении всех текущих вопросов. Нельзя не воспользоваться прекрасными возможностями, которые нам дает природа, а наша задача - создавать условия для развития и процветания района!
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