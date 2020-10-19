После этого прошел праздничный митинг, на котором участников поздравили руководитель администрации Кулинского района Шамиль Рамазанов, глава Общественного Совета села Цовкра-1 Магомедбаг Гусейханов.
В Кулинском районе прошли торжества в честь столетия Амет- Хана Султана
- Автор Мадина
- 19 октября, 2020. Понедельник 17:00
В прошедшую субботу, 17 октября в Кулинском районе был проведен праздник, посвященный 100- летию со дня рождения знаменитого летчика-аса, дважды Героя Советского Союза Амет- Хана Султана. Праздник начался в селе Цовкра-1 с возложения цветов и венков к памятнику Героя на годекане населенного пункта.
Последнее от Мадина
- Итоги чемпионата России по вольной борьбе для дагестанской сборной:
- При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан
- В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- От фестиваля к фестивалю
- При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан