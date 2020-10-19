ЗАМАНА - В Кулинском районе прошли торжества в честь столетия Амет- Хана Султана

В Кулинском районе прошли торжества в честь столетия Амет- Хана Султана

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19 октября, 2020. Понедельник 17:00
В Кулинском районе прошли торжества в честь столетия Амет- Хана Султана

В прошедшую субботу, 17 октября в Кулинском районе был проведен праздник, посвященный 100- летию со дня рождения знаменитого летчика-аса, дважды Героя Советского Союза Амет- Хана Султана. Праздник начался в селе Цовкра-1 с возложения цветов и венков к памятнику Героя на годекане населенного пункта.

В Кулинском районе прошли торжества в честь столетия Амет- Хана Султана
Общество

После этого прошел праздничный митинг, на котором участников поздравили руководитель администрации Кулинского района Шамиль Рамазанов, глава Общественного Совета села Цовкра-1 Магомедбаг Гусейханов. 

 

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