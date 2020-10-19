В общем за время эпидемии в России обнаружили 1 415 316 новых случаев коронавируса в 85 субъектах, 24 366 смертей и 1 075 904 выздоровления.
В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 19 октября, 2020. Понедельник 15:21
В России на 19 октября зафиксировали рекордные числа по новым случаям заражения коронавирусом, почти дошедшие до 16 тысяч — за прошедшие 24 часа их количество составило 15 982 в 84 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.