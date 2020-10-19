В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России на 19 октября зафиксировали рекордные числа по новым случаям заражения коронавирусом, почти дошедшие до 16 тысяч — за прошедшие 24 часа их количество составило 15 982 в 84 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.