ЗАМАНА - В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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19 октября, 2020. Понедельник 15:21
В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России на 19 октября зафиксировали рекордные числа по новым случаям заражения коронавирусом, почти дошедшие до 16 тысяч — за прошедшие 24 часа их количество составило 15 982 в 84 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Общество

В общем за время эпидемии в России обнаружили 1 415 316 новых случаев коронавируса в 85 субъектах, 24 366 смертей и 1 075 904 выздоровления.

 

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