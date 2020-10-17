РКБ в Дагестане возобновит плановый прием после лечения пациентов с коронавирусом

«Пациентов с коронавирусом в ЛПУ прекратили принимать больше недели назад, а сегодня был выписан последний человек, лечение которого шло долго по причине осложнения в виде двухсторонней пневмонии (80% поражения легочной ткани). Мужчина из Махачкалы (57 лет) и вся его семья заразились коронавирусом на похоронах матери, ставшей жертвой вируса. Его лечение заняло примерно месяц, больше 2 недель мужчина лежал в реанимации», – уточняют в сообщении.