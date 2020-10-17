ЗАМАНА - РКБ в Дагестане возобновит плановый прием после лечения пациентов с коронавирусом

РКБ в Дагестане возобновит плановый прием после лечения пациентов с коронавирусом

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17 октября, 2020. Суббота 00:00
РКБ в Дагестане возобновит плановый прием после лечения пациентов с коронавирусом

Перепрофилированная в период пандемии в Дагестане под коронавирусный-госпиталь РКБ №2 вернулась в штатный режим работы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

РКБ в Дагестане возобновит плановый прием после лечения пациентов с коронавирусом
Общество

«Пациентов с коронавирусом в ЛПУ прекратили принимать больше недели назад, а сегодня был выписан последний человек, лечение которого шло долго по причине осложнения в виде двухсторонней пневмонии (80% поражения легочной ткани). Мужчина из Махачкалы (57 лет) и вся его семья заразились коронавирусом на похоронах матери, ставшей жертвой вируса. Его лечение заняло примерно месяц, больше 2 недель мужчина лежал в реанимации», – уточняют в сообщении.

 

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