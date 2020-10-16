В Дагестане расселили первый дом по программе реновации
- Автор Мадина
- 16 октября, 2020. Пятница 10:16
В Дагестане расселили первый дом по программе реновации.
В Махачкале первые участники программы реновации отметили новоселье. В новые квартиры в доме №31-Б по улице Юсупова сегодня въехали 54 семьи. При этом квартиры передавались в обмен на жилье в старом здании. Площадь каждой новой квартиры в 2 раза больше, чем в прошлом доме. Кроме того, новое жилье граждане получают там же, в центре Махачкалы, а не на окраине. На данный момент это первый дом, в который заселяются жители в рамках проекта «Реновации». Квартиры полностью благоустроены, уже с законченным ремонтом. Подробнее можно прочитать тут.
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