ЗАМАНА - Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днем

Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днем

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16 октября, 2020. Пятница 10:14
Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днем

Правительство утвердило выходным днем в РФ 31 декабря 2021 года, выпадающее на пятницу. Указ опубликован на сайте Кабинета министров, пишет "Лента.ру".

Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днем
Общество

«В следующем году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, так как это нерабочие праздничные дни, принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — уточняют в постановлении.

В феврале нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля. Таким образом, у граждан России будет 3 выходных — с воскресенья по вторник (21-23 февраля). В новом году у россиян будет 7 выходных периодов по случаю новогодних праздников. Зимние каникулы будут идти с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. 

 

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