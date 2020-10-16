ЗАМАНА - Обнаружены животные, которые выдерживают сильное ультрафиолетовое облучение

Обнаружены животные, которые выдерживают сильное ультрафиолетовое облучение

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16 октября, 2020. Пятница 08:16
Обнаружены животные, которые выдерживают сильное ультрафиолетовое облучение

Исследователи из Индии выявили вид тихоходок, способных переживать смертельные дозы радиации благодаря интенсивной флуоресценции.

Обнаружены животные, которые выдерживают сильное ультрафиолетовое облучение
Общество

Тихоходки отличаются способностью приспосабливаться даже в самых сложных для жизни условиях: они умеют высушивать свой организм, впадать в анабиоз в жаркую или холодную погоду на долгие годы.

Сандип Эсвараппа и другие сотрудники Индийского научного института в Бангалоре выявили, как некоторые тихоходки переживают смертельные дозы радиации.

В своей научной статье они рассказали про то, как тихоходки Paramacrobiotus могли остаться живыми в течение 15-минутного УФ-облучения: они начинали флуоресцировать, переизлучали ультрафиолет.

 

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