Обнаружены животные, которые выдерживают сильное ультрафиолетовое облучение

Тихоходки отличаются способностью приспосабливаться даже в самых сложных для жизни условиях: они умеют высушивать свой организм, впадать в анабиоз в жаркую или холодную погоду на долгие годы.

Сандип Эсвараппа и другие сотрудники Индийского научного института в Бангалоре выявили, как некоторые тихоходки переживают смертельные дозы радиации.

В своей научной статье они рассказали про то, как тихоходки Paramacrobiotus могли остаться живыми в течение 15-минутного УФ-облучения: они начинали флуоресцировать, переизлучали ультрафиолет.