Получен первый работающий при комнатной температуре сверхпроводник

Как рассказал Ранг Диас, сотрудник Рочестерского университета в США, сверхпроводники обладают большим числом необычайных свойств. При этом он заметил, что технологической революции еще не получилось достичь из-за их маленьких температур, нужных для работы сверхпроводников. Диас уточнил, что сделанное физиками открытие “откроет дорогу для самых различных использований сверхпроводников”.

Отмечают, что учеными были проведены эксперименты с сероводородными сверхпроводниками. Им удалось пересечь границу в -70 градусов и достигнуть комнатной температуры. Физики перемешали сероводород с водородом и метаном, далее начав сжимать полученный материал. Ученые исследовали изменения при разных температурах сопротивления, магнитной проницаемости и других свойств материала.