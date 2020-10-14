Геологи раскрывают окружающую залежи редкоземельных элементов тайну

У команды исследователей получилось выявить причины создания и дальнейшего исчезновения залежей с редкоземельными элементами.

В состав редкоземельных элементов входят семнадцать отдельных химических элементов. Каждый из этих элементов используют при производстве разных технических устройств, включая гаджеты, машины и спутники.

Исследователи экспериментальным путем выявили, что при нагревании под давлением созданного комплекса данных элементов в виде карбонатитовой породы и дальнейшем охлаждении с поэтапным уменьшением давления в смеси находится натрий и калий.

В условиях, которые похожи на магматические, данные элементы растворяются.