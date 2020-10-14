В состав редкоземельных элементов входят семнадцать отдельных химических элементов. Каждый из этих элементов используют при производстве разных технических устройств, включая гаджеты, машины и спутники.
Исследователи экспериментальным путем выявили, что при нагревании под давлением созданного комплекса данных элементов в виде карбонатитовой породы и дальнейшем охлаждении с поэтапным уменьшением давления в смеси находится натрий и калий.
В условиях, которые похожи на магматические, данные элементы растворяются.