ЗАМАНА - Геологи раскрывают окружающую залежи редкоземельных элементов тайну

Геологи раскрывают окружающую залежи редкоземельных элементов тайну

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14 октября, 2020. Среда 08:35
Геологи раскрывают окружающую залежи редкоземельных элементов тайну

У команды исследователей получилось выявить причины создания и дальнейшего исчезновения залежей с редкоземельными элементами.

Геологи раскрывают окружающую залежи редкоземельных элементов тайну
Общество

В состав редкоземельных элементов входят семнадцать отдельных химических элементов. Каждый из этих элементов используют при производстве разных технических устройств, включая гаджеты, машины и спутники.

Исследователи экспериментальным путем выявили, что при нагревании под давлением созданного комплекса данных элементов в виде карбонатитовой породы и дальнейшем охлаждении с поэтапным уменьшением давления в смеси находится натрий и калий.

В условиях, которые похожи на магматические, данные элементы растворяются.

 

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