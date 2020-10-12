Рыбья чешуя поможет сделать самолеты быстрее

Мир животных много раз помогал инженерам с исследованиями, потому и рыбы не являются исключением. Вдохновленные свойствами их чешуи, специалисты из ЕС усовершенствуют аэродинамику самолетов.

Ученые из университетов Штутгарта и Лондона обнаружили, каким образом чешуя помогает рыбам плавно двигаться в воде. Выяснилось, что морские животные полагаются на зубчатую поверхность тела, которая приводит к зигзагообразному движению жидкости. Процесс исключает хаотичные движения, которые могут привести к турбулентности. Данный необычный "полосатый поток" сокращает сопротивление больше чем на 25%.

Если эффект получится использовать, то самолеты начнут летать намного быстрее. Самолетам потребуется меньше топлива, так как трение воздуха заметно смягчится. В данный момент английские и немецкие инженеры стараются выяснить, каким образом чешуйчатая поверхность будет вести себя при контакте с волнами Толлмина - Шлихтинга. Последние считаются главной причиной тряски самолетов в воздухе.