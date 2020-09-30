ЗАМАНА - В Дагестане продолжается работа по созданию новых рабочих мест

В Дагестане продолжается работа по созданию новых рабочих мест

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30 сентября, 2020. Среда 11:16
В Дагестане продолжается работа по созданию новых рабочих мест

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов вчера, 29 сентября, в режиме ВКС провёл собрание Оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной стабильности в регионе в условиях распространения эпидемии коронавируса.

В Дагестане продолжается работа по созданию новых рабочих мест
Общество

По первому вопросу – следование санитарно-эпидемиологическим требованиям при осуществлении бизнес-деятельности, которые были введены для ограничения распространения коронавируса, выступил глава Управления Роспотребнадзора по региону Николай Павлов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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