ЗАМАНА - В Дагестане пройдет VII Международный межрелигиозный молодежный форум

В Дагестане пройдет VII Международный межрелигиозный молодежный форум

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20 сентября, 2020. Воскресенье 00:41
В Дагестане пройдет VII Международный межрелигиозный молодежный форум

С 20 по 27 сентября на базе санатория «Каспий» будет идти VII Международный межрелигиозный молодежный форум.

В Дагестане пройдет VII Международный межрелигиозный молодежный форум
Общество

Форум идет в рамках выполнения госпрограммы региона «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Дагестане на 2018–2020 годы». Подробнее можно прочитать тут.

 

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