В Дагестане пройдет VII Международный межрелигиозный молодежный форум
- Автор Мадина
- 20 сентября, 2020. Воскресенье 00:41
С 20 по 27 сентября на базе санатория «Каспий» будет идти VII Международный межрелигиозный молодежный форум.
Форум идет в рамках выполнения госпрограммы региона «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Дагестане на 2018–2020 годы». Подробнее можно прочитать тут.
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