Дагестанец Гаджимурад Ахмедов совершит прыжок на мотоцикле через движущийся состав

FM-райдер Гаджимурад Ахмедов собирается в первых числах октября совершить на территории Дагестана прыжок на мотоцикле через движущийся поезд.

Если его план сработает, Гаджимурад Ахмедов во 2-й раз попадет в Книгу рекордов России.

«Это будет официальный рекорд страны, который еще никто не совершал в России», – отметил он.