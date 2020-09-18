Если его план сработает, Гаджимурад Ахмедов во 2-й раз попадет в Книгу рекордов России.
«Это будет официальный рекорд страны, который еще никто не совершал в России», – отметил он.
FM-райдер Гаджимурад Ахмедов собирается в первых числах октября совершить на территории Дагестана прыжок на мотоцикле через движущийся поезд.
Если его план сработает, Гаджимурад Ахмедов во 2-й раз попадет в Книгу рекордов России.
«Это будет официальный рекорд страны, который еще никто не совершал в России», – отметил он.
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