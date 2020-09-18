ЗАМАНА - Дагестанец Гаджимурад Ахмедов совершит прыжок на мотоцикле через движущийся состав

Дагестанец Гаджимурад Ахмедов совершит прыжок на мотоцикле через движущийся состав

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18 сентября, 2020. Пятница 17:27
Дагестанец Гаджимурад Ахмедов совершит прыжок на мотоцикле через движущийся состав

FM-райдер Гаджимурад Ахмедов собирается в первых числах октября совершить на территории Дагестана прыжок на мотоцикле через движущийся поезд.

Дагестанец Гаджимурад Ахмедов совершит прыжок на мотоцикле через движущийся состав
Общество

Если его план сработает, Гаджимурад Ахмедов во 2-й раз попадет в Книгу рекордов России.

«Это будет официальный рекорд страны, который еще никто не совершал в России»,  отметил он.

 

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