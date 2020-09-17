Лидер РД Владимир Васильев на вчерашнем собрании Оперативного штаба подчеркнул, что введение ограничений в городе не считает необходимым, пишет "МирМол".

Как заметил Владимир Васильев, на нынешнем этапе необходимо следовать всем правилам и рекомендациям медиков, а не возвращаться к ограничительным мерам. Подробнее можно прочитать тут.