ЗАМАНА - Глава Дагестана рассказал об ограничениях в школах, вузах и муниципалитетах республики

Глава Дагестана рассказал об ограничениях в школах, вузах и муниципалитетах республики

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17 сентября, 2020. Четверг 09:06
Глава Дагестана рассказал об ограничениях в школах, вузах и муниципалитетах республики

Лидер РД Владимир Васильев на вчерашнем собрании Оперативного штаба подчеркнул, что введение ограничений в городе не считает необходимым, пишет "МирМол".

Глава Дагестана рассказал об ограничениях в школах, вузах и муниципалитетах республики
Общество

Как заметил Владимир Васильев, на нынешнем этапе необходимо следовать всем правилам и рекомендациям медиков, а не возвращаться к ограничительным мерам. Подробнее можно прочитать тут.

 

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