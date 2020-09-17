Глава Дагестана рассказал об ограничениях в школах, вузах и муниципалитетах республики
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2020. Четверг 09:06
Лидер РД Владимир Васильев на вчерашнем собрании Оперативного штаба подчеркнул, что введение ограничений в городе не считает необходимым, пишет "МирМол".
Как заметил Владимир Васильев, на нынешнем этапе необходимо следовать всем правилам и рекомендациям медиков, а не возвращаться к ограничительным мерам. Подробнее можно прочитать тут.
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