ЗАМАНА - В Махачкале снесут незаконное строение в охранной зоне воздушных линий

В Махачкале снесут незаконное строение в охранной зоне воздушных линий

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17 сентября, 2020. Четверг 00:00
В Махачкале снесут незаконное строение в охранной зоне воздушных линий

 АО «Дагэнерго» через суд добилось ликвидации незаконного здания в охранной зоне воздушных линий в Махачкале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу организации.

В Махачкале снесут незаконное строение в охранной зоне воздушных линий
Общество

Как уточняют, мужчина из Махачкалы, проигнорировав нынешние правила законодательства, начал строительство 2-этажного дома в полосе отчуждения воздушных линий в одном из пригородов города (район СНТ «Дзержинец»). Технические службы управления эксплуатации и правового блока филиала «Дагэнерго» подали в суд и выиграли. 

 

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