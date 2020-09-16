ЗАМАНА - Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса

Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса

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16 сентября, 2020. Среда 17:50
Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса

Руководство Махачкалы приняло решение остановить работу банкетных залов из-за увеличения количества заражений коронавирусом. Данное решение приняли на собрании оперативного штаба, пишет сайт Южной службы новостей.

Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса
Общество

Для остановки роста числа заражений, руководство решило приостановить работу банкетных залов.

Кроме этого, они обратили внимание на то, что в общественном транспорте люди не соблюдают режим ношения масок. Подробнее можно прочитать тут.

 

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