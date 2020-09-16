Для остановки роста числа заражений, руководство решило приостановить работу банкетных залов.
Кроме этого, они обратили внимание на то, что в общественном транспорте люди не соблюдают режим ношения масок. Подробнее можно прочитать тут.
Руководство Махачкалы приняло решение остановить работу банкетных залов из-за увеличения количества заражений коронавирусом. Данное решение приняли на собрании оперативного штаба, пишет сайт Южной службы новостей.
Для остановки роста числа заражений, руководство решило приостановить работу банкетных залов.
Кроме этого, они обратили внимание на то, что в общественном транспорте люди не соблюдают режим ношения масок. Подробнее можно прочитать тут.
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