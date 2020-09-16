Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса

Для остановки роста числа заражений, руководство решило приостановить работу банкетных залов.

Кроме этого, они обратили внимание на то, что в общественном транспорте люди не соблюдают режим ношения масок. Подробнее можно прочитать тут.