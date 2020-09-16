ЗАМАНА - Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с дагестанской молодежной делегацией

Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с дагестанской молодежной делегацией

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16 сентября, 2020. Среда 09:25
Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с дагестанской молодежной делегацией

В рамках церемонии открытия 4-й смены XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020» вчера, 15 сентября, премьер-министр Дагестана Артём Здунов встретился с дагестанскими участниками форума.

Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с дагестанской молодежной делегацией
Общество

В процессе встречи, которая прошла на платформе форума, участники офлайн-смены, а их 39, представили премьер-министру свои проекты, рассказали о своих планах на будущее, поговорили о возможной поддержке со стороны властей Дагестана в процессе их реализации. Подробнее можно прочитать тут.

 

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