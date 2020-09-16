В процессе встречи, которая прошла на платформе форума, участники офлайн-смены, а их 39, представили премьер-министру свои проекты, рассказали о своих планах на будущее, поговорили о возможной поддержке со стороны властей Дагестана в процессе их реализации. Подробнее можно прочитать тут.