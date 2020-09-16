Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с дагестанской молодежной делегацией
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 09:25
В рамках церемонии открытия 4-й смены XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020» вчера, 15 сентября, премьер-министр Дагестана Артём Здунов встретился с дагестанскими участниками форума.
В процессе встречи, которая прошла на платформе форума, участники офлайн-смены, а их 39, представили премьер-министру свои проекты, рассказали о своих планах на будущее, поговорили о возможной поддержке со стороны властей Дагестана в процессе их реализации. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с дагестанской молодежной делегацией
- Премьер-министр Дагестана принял участие в открытии четвертой смены форума «Машук-2020»
- Премьер-министр Дагестана принял участие в открытии четвертой смены форума «Машук-2020»
- Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»
- Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»