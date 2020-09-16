Премьер-министр Дагестана принял участие в открытии четвертой смены форума «Машук-2020»
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 09:20
Вчера, 15 сентября, в Пятигорске празднично стартовала 4-я смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», пишет РИА "Дагестан".
В открытии участвовал премьер-министр Дагестана Артём Здунов. Среди почетных гостей форума были руководители регионов СКФО.
Поприветствовав участников форума от имени руководителя Дагестана Владимира Васильева, премьер-министр выступил с обращением ко всем участникам офлайн-смены, среди которых и 39 дагестанцев. Подробнее можно прочитать тут.
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