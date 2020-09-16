В процессе расследования обнаружилось, что по подложным документам с использованием служебного положения третьей стороне выдавалась зарплата с 10.2018 по январь прошлого года за фактически не проведенную работу. В итоге этих действий детскому саду был причинен ущерб в 100 тысяч рублей.
В Дагестане заведующая детсадом подозревается в мошенничестве
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 00:19
Следственный комитет РФ по региону открыл уголовное дело в отношении заведующей детским садом в Гунибском районе по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге (статьи: ч.3 ст. 159 и ч.1 ст. 292 Уголовного Кодекса России), пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК России по республике.
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