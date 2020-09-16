ЗАМАНА - В Дагестане заведующая детсадом подозревается в мошенничестве

В Дагестане заведующая детсадом подозревается в мошенничестве

Автор
16 сентября, 2020. Среда 00:19
В Дагестане заведующая детсадом подозревается в мошенничестве

Следственный комитет РФ по региону открыл уголовное дело в отношении заведующей детским садом в Гунибском районе по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге (статьи: ч.3 ст. 159 и ч.1 ст. 292 Уголовного Кодекса России), пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК России по республике.

В Дагестане заведующая детсадом подозревается в мошенничестве
Общество

В процессе расследования обнаружилось, что по подложным документам с использованием служебного положения третьей стороне выдавалась зарплата с 10.2018 по январь прошлого года за фактически не проведенную работу. В итоге этих действий детскому саду был причинен ущерб в 100 тысяч рублей.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top