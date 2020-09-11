Грамотность офицеров древней Иудеи подтвердили надписи на черепках

Исследователи из Израиля нашли древние черепки, на которых были высечены надписи. По сведениям ученых, надписи принадлежат 12 разным воинам времен Иудейского царства.

Получилось выявить, что минимум 3-е из 12 солдат древнего времени относились к постоянному гарнизону. Исследовать надписи получилось, используя алгоритм компьютерного зрения и почерковедческой экспертизы. Написание и сами надписи демонстрируют высокий уровень грамотности жителей Иудейского царства, которые жили в VII–VI веке до нашей эры.

Изучение надписей помогло понять результативность работы с такими экспонатами. Эксперт почерковедческой экспертизы исполняет свою работу куда результативнее, чем компьютерный алгоритм. Сведения были опубликованы в международном исследовательском издании PLOS One.