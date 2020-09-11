Получилось выявить, что минимум 3-е из 12 солдат древнего времени относились к постоянному гарнизону. Исследовать надписи получилось, используя алгоритм компьютерного зрения и почерковедческой экспертизы. Написание и сами надписи демонстрируют высокий уровень грамотности жителей Иудейского царства, которые жили в VII–VI веке до нашей эры.
Изучение надписей помогло понять результативность работы с такими экспонатами. Эксперт почерковедческой экспертизы исполняет свою работу куда результативнее, чем компьютерный алгоритм. Сведения были опубликованы в международном исследовательском издании PLOS One.