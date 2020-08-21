В общем с начала эпидемии в РФ обнаружено 946 976 заражений в 85 субъектах, случилось 16 189 летальных исходов, вылечились 761 330 пациентов.
В России за сутки выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 13:14
В РФ за сутки обнаружено 4870 заражений коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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