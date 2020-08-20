Самые курящие регионы: Чукотка – 39%, Еврейская автономная область – 37,3% и Забайкальский край – 36,3%. После опроса 60 тысяч человек в РФ Росстат выявил, что 24,2% граждан старше 15 лет курят сигареты, что составляет 29,3 миллионов человек.
Дагестан попал в тройку самых некурящих регионов России
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 15:48
По информации Росстата, Дагестан, Чечня и Ингушетия являются менее некурящими субъектами России. Процент курящего взрослого населения в этих субъектах составляет 10,4, 10,2 и 5,7% соответственно, пишет РИА "Дагестан".
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