Дагестан попал в тройку самых некурящих регионов России

По информации Росстата, Дагестан, Чечня и Ингушетия являются менее некурящими субъектами России. Процент курящего взрослого населения в этих субъектах составляет 10,4, 10,2 и 5,7% соответственно, пишет РИА "Дагестан".

Самые курящие регионы: Чукотка – 39%, Еврейская автономная область – 37,3% и Забайкальский край – 36,3%. После опроса 60 тысяч человек в РФ Росстат выявил, что 24,2% граждан старше 15 лет курят сигареты, что составляет 29,3 миллионов человек.