ЗАМАНА - Россия попросила Беларусь объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»

Россия попросила Беларусь объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»

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14 августа, 2020. Пятница 00:41
Россия попросила Беларусь объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»

Посольство РФ в Беларуси попросило властей страны предоставить сведения об обысках в минских офисах «Яндекса», пишет "Лента.ру".

Россия попросила Беларусь объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»
Общество

Посольство узнало, что три минских офиса «Яндекса» посетили правоохранительные органы.

Посольство России отмечает, что ждет от властей Беларуси более подробные сведения: узнать причины того внимания, которое проявили к "Яндексу" спецслужбы.

 

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