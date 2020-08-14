Посольство узнало, что три минских офиса «Яндекса» посетили правоохранительные органы.
Посольство России отмечает, что ждет от властей Беларуси более подробные сведения: узнать причины того внимания, которое проявили к "Яндексу" спецслужбы.
Посольство РФ в Беларуси попросило властей страны предоставить сведения об обысках в минских офисах «Яндекса», пишет "Лента.ру".
Посольство узнало, что три минских офиса «Яндекса» посетили правоохранительные органы.
Посольство России отмечает, что ждет от властей Беларуси более подробные сведения: узнать причины того внимания, которое проявили к "Яндексу" спецслужбы.
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