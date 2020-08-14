ЗАМАНА - Президент России назначил нового главу УФСБ по Дагестану

Президент России назначил нового главу УФСБ по Дагестану

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14 августа, 2020. Пятница 01:39
Президент России назначил нового главу УФСБ по Дагестану

Президент России назначил нового главу УФСБ по Дагестану, пишет «Молодежь Дагестана».

Президент России назначил нового главу УФСБ по Дагестану
Общество

Сообщают, что пост главы УФСБ по Дагестану занял Алексей Егоров.

Приказ о назначении подписал лидер РФ Владимир Путин.

 

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