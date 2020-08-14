Сообщают, что пост главы УФСБ по Дагестану занял Алексей Егоров.
Приказ о назначении подписал лидер РФ Владимир Путин.
Президент России назначил нового главу УФСБ по Дагестану, пишет «Молодежь Дагестана».
Сообщают, что пост главы УФСБ по Дагестану занял Алексей Егоров.
Приказ о назначении подписал лидер РФ Владимир Путин.
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