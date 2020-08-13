Раскрыты сроки выхода новых iPhone

Презентация новых гаджетов линейки iPhone 12 пройдет позже, чем планировалось. О сроках выхода смартфонов в своем Twitter-аккаунте рассказал блогер Джон Проссер, который известен публикациями утечек о продуктах Apple, пишет "Лента.ру".

Блогер сообщил, что в текущем году Apple проведет два больших анонса. 7 сентября корпорация покажет новые Apple Watch и iPad, сведения о девайсах будут опубликованы на сайте. 12 октября пройдет еще одна презентация Apple, на которой будут продемонстрированы смартфоны серии iPhone 12.