ЗАМАНА - Собянин объявил об отмене школьных линеек 1 сентября

Собянин объявил об отмене школьных линеек 1 сентября

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13 августа, 2020. Четверг 19:45
Собянин объявил об отмене школьных линеек 1 сентября

Мэр Москвы сообщил, что традиционной линейки 1 сентября не будет, но занятия будут идти в штатном режиме, пишет "Лента.ру".

Собянин объявил об отмене школьных линеек 1 сентября
Общество

Как рассказал Собянин, учеба в школах начнется 1 сентября. Ученикам не нужно будет носить на уроках маски, но их будут надевать педагоги. 

 

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