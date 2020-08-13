Как рассказал Собянин, учеба в школах начнется 1 сентября. Ученикам не нужно будет носить на уроках маски, но их будут надевать педагоги.
Собянин объявил об отмене школьных линеек 1 сентября
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 19:45
Мэр Москвы сообщил, что традиционной линейки 1 сентября не будет, но занятия будут идти в штатном режиме, пишет "Лента.ру".
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