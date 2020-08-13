Собянин объявил об отмене школьных линеек 1 сентября

Мэр Москвы сообщил, что традиционной линейки 1 сентября не будет, но занятия будут идти в штатном режиме, пишет "Лента.ру".

Как рассказал Собянин, учеба в школах начнется 1 сентября. Ученикам не нужно будет носить на уроках маски, но их будут надевать педагоги.