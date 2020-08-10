ЗАМАНА - В Новой Зеландии обнаружили живых родственников динозавров

В Новой Зеландии обнаружили живых родственников динозавров

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10 августа, 2020. Понедельник 08:36
В Новой Зеландии обнаружили живых родственников динозавров

Как считают ученые, гаттерия или туатара — единственный живой представитель древнего отряда рептилий Rhynchocephalia, у которого 250 миллионов лет назад были общие родственники с динозаврами.

В Новой Зеландии обнаружили живых родственников динозавров
Общество

Эти существа живут только в Новой Зеландии. Еще со времен динозавров они почти не поменяли свой внешний вид. Вот только их родство с динозаврами пока, все же, остается теорией. Одни ученые считают, что гаттерии связаны родственными узами с птицами, вторые предполагают, что напротив - с крокодилами и черепахами. Внимательное исследование анатомии продемонстрировало, что гаттерии сочетают в себе разные черты, которые типичны для динозавров и птиц, но не характеры для представителей отряда чешуйчатых.

Уточняют, что жизнь гаттерий началась на Земле 250 миллионов лет назад, в самом начале триасового периода.

 

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