СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Знаете ли вы, что если в квартире заменить обычные лампы накаливания на светодиодные, то платить за электричество вы станете в 7 раз меньше, а работать такая лампочка без замены сможет почти 10 лет! Представляете, сколько можно будет сэкономить электроэнергии и денежных средств, если заменить на улицах городов, регионов и всей страны традиционные светильники на светодиодные?
ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Ветряные электростанции (ВЭС) – один из самых экологически чистых способов получить электроэнергию. Ветер является возобновляемым источником энергии (ВИЭ), в отличие от
традиционных энергоресурсов: угля, газа, нефти. Работа ветряных электростанций полностью зависит от наличия ветра, поэтому идеальным вариантом является тот, когда ветрогенератор функционирует в связке с бытовой электросетью или топливным генератором. Тогда электричество будет постоянно, даже когда на улице штиль. Немало случаев, когда ветряки используют вместе с солнечными батареями, которые работают на другом ВИЭ — солнце.
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
С каждым днем потребление электроэнергии в мире растет, а её производство становится дороже, природных энергоресурсов становится все меньше. Поэтому сегодня немало внимания уделяется альтернативным источникам энергии, в том числе активно развивается строительство солнечных электростанций и использование солнечных батарей для
обеспечения энергией отдельных зданий и сооружений.
ПАРОГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Парогазовая установка (ПГУ) – современная энергоэффективная электрогенерирующая станция, служащая для производства электроэнергии. Парогазовые установки производят
электричество и тепловую энергию. Тепловая энергия используется для дополнительного производства электричества.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА
Энергоэффективный дом – это здание, в котором очень малое потребление энергии сочетается с комфортным микроклиматом.
Экономия энергии в таких домах может достигать 90% за счет применения энергосберегающих материалов при строительстве, специальных технологий и системы управления светом и теплом. А годовая потребность в отоплении энергоэффективного дома может составлять менее 15 кВт*ч на квадратный метр.
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЗАРЯДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов,
топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания. Электрические автомобили – экологический чистый вид транспорта.