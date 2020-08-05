Лучшие технологии по энергосбережению и экологии

В преддверии V Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче хотим представить вам лучшие технологии по энергосбережению и экологии.

СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Знаете ли вы, что если в квартире заменить обычные лампы накаливания на светодиодные, то платить за электричество вы станете в 7 раз меньше, а работать такая лампочка без замены сможет почти 10 лет! Представляете, сколько можно будет сэкономить электроэнергии и денежных средств, если заменить на улицах городов, регионов и всей страны традиционные светильники на светодиодные?

ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Ветряные электростанции (ВЭС) – один из самых экологически чистых способов получить электроэнергию. Ветер является возобновляемым источником энергии (ВИЭ), в отличие от

традиционных энергоресурсов: угля, газа, нефти. Работа ветряных электростанций полностью зависит от наличия ветра, поэтому идеальным вариантом является тот, когда ветрогенератор функционирует в связке с бытовой электросетью или топливным генератором. Тогда электричество будет постоянно, даже когда на улице штиль. Немало случаев, когда ветряки используют вместе с солнечными батареями, которые работают на другом ВИЭ — солнце.

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

С каждым днем потребление электроэнергии в мире растет, а её производство становится дороже, природных энергоресурсов становится все меньше. Поэтому сегодня немало внимания уделяется альтернативным источникам энергии, в том числе активно развивается строительство солнечных электростанций и использование солнечных батарей для

обеспечения энергией отдельных зданий и сооружений.

ПАРОГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Парогазовая установка (ПГУ) – современная энергоэффективная электрогенерирующая станция, служащая для производства электроэнергии. Парогазовые установки производят

электричество и тепловую энергию. Тепловая энергия используется для дополнительного производства электричества.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА

Энергоэффективный дом – это здание, в котором очень малое потребление энергии сочетается с комфортным микроклиматом.

Экономия энергии в таких домах может достигать 90% за счет применения энергосберегающих материалов при строительстве, специальных технологий и системы управления светом и теплом. А годовая потребность в отоплении энергоэффективного дома может составлять менее 15 кВт*ч на квадратный метр.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЗАРЯДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов,

топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания. Электрические автомобили – экологический чистый вид транспорта.