В Избербаше начали ремонт дороги по улице Громова

В Избербаше, в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги», начался ремонт на улице Громова, сообщает ГТРК «Дагестан».

В пресс-службе Избербаша отмечают, это была одна из самых старых дорог, и она не выдерживала нынешних нагрузок и большого трафика.

В планах полностью отремонтировать дорогу, дабы она стала комфортной и безопасной для езды.