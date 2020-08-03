В пресс-службе Избербаша отмечают, это была одна из самых старых дорог, и она не выдерживала нынешних нагрузок и большого трафика.
В планах полностью отремонтировать дорогу, дабы она стала комфортной и безопасной для езды.
В Избербаше, в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги», начался ремонт на улице Громова, сообщает ГТРК «Дагестан».
В пресс-службе Избербаша отмечают, это была одна из самых старых дорог, и она не выдерживала нынешних нагрузок и большого трафика.
В планах полностью отремонтировать дорогу, дабы она стала комфортной и безопасной для езды.
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