ЗАМАНА - В Избербаше начали ремонт дороги по улице Громова

В Избербаше начали ремонт дороги по улице Громова

Автор
03 августа, 2020. Понедельник 16:05
В Избербаше начали ремонт дороги по улице Громова

В Избербаше, в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги», начался ремонт на улице Громова, сообщает ГТРК «Дагестан».

В Избербаше начали ремонт дороги по улице Громова
Общество

В пресс-службе Избербаша отмечают, это была одна из самых старых дорог, и она не выдерживала нынешних нагрузок и большого трафика.

В планах полностью отремонтировать дорогу, дабы она стала комфортной и безопасной для езды.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top