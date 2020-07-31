Дербенту переданы 120 га под строительство современного микрорайона

На данном участке запланировано строительство примерно полумиллиона квадратных метров недвижимости со всей обязательной коммунальной и дворовой инфраструктурой. Глава Дербента Хизри Абакаров уточнил, что на данной территории будут построены школы, детские садики, поликлиника, новое здание мэрии и другие здания. Гендиректор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов отметил, что по его мнению, Дербент — уникальный город, который может стать одним из любимых мест среди туристов.