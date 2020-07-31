ЗАМАНА - Дербенту переданы 120 га под строительство современного микрорайона

Дербенту переданы 120 га под строительство современного микрорайона

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31 июля, 2020. Пятница 13:12
Дербенту переданы 120 га под строительство современного микрорайона

Жилищный оператор ДОМ.РФ передал Дербенту земельный участок площадью 124 га.

Дербенту переданы 120 га под строительство современного микрорайона
Общество

На данном участке запланировано строительство примерно полумиллиона квадратных метров недвижимости со всей обязательной коммунальной и дворовой инфраструктурой. Глава Дербента Хизри Абакаров уточнил, что на данной территории будут построены школы, детские садики, поликлиника, новое здание мэрии и другие здания. Гендиректор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов отметил, что по его мнению, Дербент — уникальный город, который может стать одним из любимых мест среди туристов.

 

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