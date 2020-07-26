ЗАМАНА - Мэр Махачкалы отреагировал на просьбу инвалида-колясочника

Мэр Махачкалы отреагировал на просьбу инвалида-колясочника

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26 июля, 2020. Воскресенье 00:31
Мэр Махачкалы отреагировал на просьбу инвалида-колясочника

Власти дагестанской столицы отремонтировали проезд со двора дома №84 на улице Лизы Чайкиной к прилегающей дороге. Как информирует пресс-служба администрации Махачкалы, участок заасфальтировали по поручению главы города Салмана Дадаева после обращения местного жителя.

Мэр Махачкалы отреагировал на просьбу инвалида-колясочника
Общество

Следует отметить, что данную проблему озвучил проживающий в соответствующем доме общественный помощник прокурора РД Рашид Салманов.

Как подчеркнули в пресс-службе  городской пресс-службы, проезд привели в нормативное состояние очень быстро.

 

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