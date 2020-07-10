ЗАМАНА - В Дагестане планируют создать 22 тысячи рабочих мест

В Дагестане планируют создать 22 тысячи рабочих мест

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10 июля, 2020. Пятница 18:12
В Дагестане планируют создать 22 тысячи рабочих мест

В 2020 году в Республике Дагестан будет сформировано около 22 тыс. рабочих мест. Об этом сегодня, 10 июля, на совещании у Председателя Правительства региона Артёма Здунова проинформировал министр экономики Гаджи Султанов.

В Дагестане планируют создать 22 тысячи рабочих мест
Общество

Он подчеркнул, что с начала года в республике уже создано 6,5 тыс. рабочих мест, при этом следует отметить, что больше всего в области сельского хозяйства — 2,6 тыс. В свою очередь премьер-министр республики поручил рассмотреть возможность создания дополнительных мест в строительстве, туризме и других отраслях. Более подробную информацию читайте на официальном сайте издания "Махачкалинские известия".

 

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