Вчера, 8 июля, премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание в режиме ВКС по теме развития туризма в субъекте.

Открывая собрание, Здунов заметил, что всерьез рассматривается возможность перехода на второй этап снятия ограничений.

Сейчас, как отметил премьер, важно решить, каким образом будет идти работа с туристами с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности.

Глава профильного министерства Расул Ибрагимов рассказал, что туристический поток увеличился на 20%. Подробнее можно прочитать тут.