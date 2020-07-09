ЗАМАНА - Премьер-министр РД затронул тему развития туризма в регионе

Премьер-министр РД затронул тему развития туризма в регионе

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09 июля, 2020. Четверг 08:16
Премьер-министр РД затронул тему развития туризма в регионе
Вчера, 8 июля, премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание в режиме ВКС по теме развития туризма в субъекте.
Премьер-министр РД затронул тему развития туризма в регионе
Общество
Открывая собрание, Здунов заметил, что всерьез рассматривается возможность перехода на второй этап снятия ограничений.

Сейчас, как отметил премьер, важно решить, каким образом будет идти работа с туристами с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. 

Глава профильного министерства Расул Ибрагимов рассказал, что туристический поток увеличился на 20%.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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