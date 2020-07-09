ЗАМАНА - В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций

В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций

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09 июля, 2020. Четверг 00:59
В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций

Вчера, 8 июля в министерстве здравоохранения Дагестана прошел конкурс на выбор руководителей 4-х медицинских организаций республики. Конкурсную комиссию возглавлял глава Минздрава региона Джамалудин Гаджиибрагимов. В состав жюри также попали представители профсоюза сотрудников здравоохранения Дагестана, общественные деятели и независимые специалисты.

В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций
Общество

Всеми участниками конкурса было пройдено предварительное тестирование, собеседование – это 2-й этап. Переходите по ссылке, чтобы узнать список новых руководителей.

 

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