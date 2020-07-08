ЗАМАНА - В Дагестане возобновят работу мечети и храмы

В Дагестане возобновят работу мечети и храмы

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08 июля, 2020. Среда 15:35
В Дагестане возобновят работу мечети и храмы

Управление Роспотребнадзора по РД внесло предложение возобновить деятельность мечетей и храмов в регионе. Такое заявление в процессе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 сделал руководитель управления Роспотребнадзора по региону Николай Павлов.

В Дагестане возобновят работу мечети и храмы
Общество

Так, Павлов назвал возможным восстановление деятельности культовых учреждений при условии, что будут соблюдаться санитарно-противоэпидемические мероприятия, масочный и дезинфекционный режим, социальное дистанцирование и ограничение количества находящихся внутри религиозных учреждений.

Таким образом, в религиозных помещениях, площадь которых составляет до 400 м2 станет возможным нахождение не более одного человека на 4 м2, а в помещениях площадью более 400 м2 введут ограничение количества находящихся до 100 человек.

 

Помимо этого, скоро разрешат тренировки спортивных команд на открытом воздухе.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте издания "Махачкалинские известия".

 

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