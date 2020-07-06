Температура в низменных районах будет доходить до 42 °С, в предгорных – 40 °С, в приморских – 38°С», – рассказали в МЧС.
Подобная жара сейчас наступила во многих субъектах и городах России.
В период с 13 до 17 часов 6-8 июля в РД придет аномальная жара, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Температура в низменных районах будет доходить до 42 °С, в предгорных – 40 °С, в приморских – 38°С», – рассказали в МЧС.
Подобная жара сейчас наступила во многих субъектах и городах России.
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