ЗАМАНА - В Дагестан пришла аномальная жара

В Дагестан пришла аномальная жара

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06 июля, 2020. Понедельник 14:03
В Дагестан пришла аномальная жара

В период с 13 до 17 часов 6-8 июля в РД придет аномальная жара, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В Дагестан пришла аномальная жара
Общество

Температура в низменных районах будет доходить до 42 °С, в предгорных – 40 °С, в приморских – 38°С», – рассказали в МЧС.

Подобная жара сейчас наступила во многих субъектах и городах России.

 

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