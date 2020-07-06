Жителей ряда районов Махачкалы ожидает отключение холодной воды

В соответствии с информацией, представленной источником, без холодной воды на день останутся жители Махачкалы в посёлках Шамхал, Новолакстрой, Семендер и Красноармейск, а также районе Учхоза. Следует отметить, что водоснабжение прерывается, 5 июля, в 23:00 и будет восстановлено 6 июля в 20:00.