ЗАМАНА - Жителей ряда районов Махачкалы ожидает отключение холодной воды

Жителей ряда районов Махачкалы ожидает отключение холодной воды

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06 июля, 2020. Понедельник 00:43
Жителей ряда районов Махачкалы ожидает отключение холодной воды

В дагестанской столице жителей нескольких районов города ожидает отключение холодной воды. Как информирует пресс-служба администрации Махачкалы, приостановка водоснабжения связана с деятельностью по устранению аварийной ситуации.

Жителей ряда районов Махачкалы ожидает отключение холодной воды
Общество

В соответствии с информацией, представленной источником, без холодной воды на день останутся жители Махачкалы в посёлках Шамхал, Новолакстрой, Семендер и Красноармейск, а также районе Учхоза. Следует отметить, что водоснабжение прерывается, 5 июля, в 23:00 и будет восстановлено 6 июля в 20:00.

 

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