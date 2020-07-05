ЗАМАНА - В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию

В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию

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05 июля, 2020. Воскресенье 13:56
В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию

В течение 7 дней в прошлом месяце, июле и в августе с привлечением федеральных специалистов будут проводиться семинары по проектированию в дагестанском лицее-интернате «Центр одаренных детей» в рамках программы «Проектный​ офис».

В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию
Общество

Семинары проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.  Подробнее информацию можно прочитать тут.

 

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