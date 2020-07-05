В процессе мероприятия, прошедшем под руководством Главы республики Владимира Васильева, она подчеркнула, что на втором этапе послаблений возможно открытие только части детских садов в регионе. Возобновление работы всех остальных дошкольных учреждений, как считает заместитель председателя регионального кабмина, можно разрешать только с началом третьего этапа. Более подробную информацию читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия".
Все детские сады в Дагестане откроются на третьем этапе снятия ограничений
- Автор Габи
- 05 июля, 2020. Воскресенье 00:00
Дошкольные образовательные организации Республики Дагестан, которые были закрыты ранее из-за пандемии COVID-19, возобновят свою деятельность лишь на третьем этапе снятия ограничений. Об этом накануне, 3 июля, в процессе заседания республиканского опер штаба по борьбе с заболеванием сообщила вице-премьер – министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова.
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