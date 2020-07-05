Все детские сады в Дагестане откроются на третьем этапе снятия ограничений

Автор Габи

Дошкольные образовательные организации Республики Дагестан, которые были закрыты ранее из-за пандемии COVID-19, возобновят свою деятельность лишь на третьем этапе снятия ограничений. Об этом накануне, 3 июля, в процессе заседания республиканского опер штаба по борьбе с заболеванием сообщила вице-премьер – министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова.