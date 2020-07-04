Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 04 июля, 2020. Суббота 04:21
Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования семье и родственникам Абдулманапа Нурмагомедова.
Вчера, 3 июля, на собрании оперативного штаба, лидер РД Владимир Васильев обратился к семье и родным Абдулманапа Нурмагомедова. Глава Дагестана выразил глубокие соболезнования всей семье Нурмагомедовых. Подробнее можно прочитать тут.
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