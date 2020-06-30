На новом этапе выхода из режима ограничительных мер начнут работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 квадратных метров, а также другие форматы торговли, включая уличные. Начнут работу детские сады и университеты. Подробнее можно прочитать тут.
Дагестан готовится ко второму этапу снятия ограничений
- Автор Мадина
- 30 июня, 2020. Вторник 08:20
Руководитель Роспотребнадзора РД Николай Павлов в ходе выступления на собрании оперативного штаба по коронавирусу объявил, что регион может начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений, пишет сетевое издание "Зори Табасарана".