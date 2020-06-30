Дагестан готовится ко второму этапу снятия ограничений

Руководитель Роспотребнадзора РД Николай Павлов в ходе выступления на собрании оперативного штаба по коронавирусу объявил, что регион может начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений, пишет сетевое издание "Зори Табасарана".

На новом этапе выхода из режима ограничительных мер начнут работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 квадратных метров, а также другие форматы торговли, включая уличные. Начнут работу детские сады и университеты. Подробнее можно прочитать тут.