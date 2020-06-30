ЗАМАНА - Дагестан готовится ко второму этапу снятия ограничений

Дагестан готовится ко второму этапу снятия ограничений

Автор
30 июня, 2020. Вторник 08:20
Дагестан готовится ко второму этапу снятия ограничений

Руководитель Роспотребнадзора РД Николай Павлов в ходе выступления на собрании оперативного штаба по коронавирусу объявил, что регион может начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений, пишет сетевое издание "Зори Табасарана".

Дагестан готовится ко второму этапу снятия ограничений
Общество

На новом этапе выхода из режима ограничительных мер начнут работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 квадратных метров, а также другие форматы торговли, включая уличные. Начнут работу детские сады и университеты. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top