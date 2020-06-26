Штат медработников в Дагестане могут значительно увеличить

В настоящее время парк автомобилей скорой помощи в медучреждениях РД насчитывает 591 новую машину, закупленную за последние три года. Об этом проинформировал Глава региона Владимир Васильев, выступая на очередной сессии Народного Собрания Республики Дагестан.

Васильев отметил, что число автомашин скорой и неотложной помощи, которые приобретаются за счёт региональных средств, растёт с каждым годом.

Кроме того, Глава региона отметил, что с подобным автопарком в регионе функционирует всего 189 бригад скорой помощи. Вследствие этого Васильев проинформировал, что он обратился к федеральному вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой увеличить штат медработников в РД на 1785 единиц. Глава республики уверен, что данная мера удовлетворит имеющиеся в регионе потребности в медицине.