ЗАМАНА - Штат медработников в Дагестане могут значительно увеличить

Штат медработников в Дагестане могут значительно увеличить

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26 июня, 2020. Пятница 00:56
Штат медработников в Дагестане могут значительно увеличить

В настоящее время парк автомобилей скорой помощи в медучреждениях РД насчитывает 591 новую машину, закупленную за последние три года. Об этом проинформировал Глава региона Владимир Васильев, выступая на очередной сессии Народного Собрания Республики Дагестан.

Штат медработников в Дагестане могут значительно увеличить
Общество

Васильев отметил, что число автомашин скорой и неотложной помощи, которые приобретаются за счёт региональных средств, растёт с каждым годом.

Кроме того, Глава региона отметил, что с подобным автопарком в регионе функционирует всего 189 бригад скорой помощи. Вследствие этого Васильев проинформировал, что он обратился к федеральному вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой увеличить штат медработников в РД на 1785 единиц. Глава республики уверен, что данная мера удовлетворит имеющиеся в регионе потребности в медицине.

 

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