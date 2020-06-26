Васильев отметил, что число автомашин скорой и неотложной помощи, которые приобретаются за счёт региональных средств, растёт с каждым годом.
Кроме того, Глава региона отметил, что с подобным автопарком в регионе функционирует всего 189 бригад скорой помощи. Вследствие этого Васильев проинформировал, что он обратился к федеральному вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой увеличить штат медработников в РД на 1785 единиц. Глава республики уверен, что данная мера удовлетворит имеющиеся в регионе потребности в медицине.