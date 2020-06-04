Ученые выяснили, чем питался динозавр сотню миллионов лет назад

Ученые проанализировали останки древнего панцирного динозавра, известного как нодозавр Borealopelta markmitchelli, и обнаружили, что в последний раз ело это 1300 килограммовое существо, пишет Naked Science.

Останки динозавра были найдены в 2011 году на территории канадской провинции Альберта. Более ранние результаты исследований указали на то, что эти существа ели семена растений, но какие именно — неизвестно.

В статье, которую выложили на портале Phys.org, исследователи поделились, что в довольно неплохо сохранившемся кишечнике динозавра были найдены следы папоротника вида leptosporangiate.

Выяснилось, что нодозавры были довольно привередливыми в пище и выбирали только определенный вид растений, не пробуя другие.