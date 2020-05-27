Маргарита Симоньян и корреспонденты канала своими глазами увидели процесс эвакуации самых тяжелых пациентов из высокогорных районов регионы.
Канал RT снимает документальный фильм "Эпидемия" в Дагестане
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 14:30
Согласно сведениям пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана, съемочная команда канала RT уже ознакомилась с процессами больниц региона.
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