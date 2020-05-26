Сведения об этом предоставляет официальный сайт ТАСС.
Как сообщают, многопрофильный госпиталь вмещает 100 человек. Подробнее можно прочитать тут.
Военные сотрудники, приехавшие в РД из подмосковного Алабина, начали возведение мобильного полевого госпиталя в селе Ботлих.
Сведения об этом предоставляет официальный сайт ТАСС.
Как сообщают, многопрофильный госпиталь вмещает 100 человек. Подробнее можно прочитать тут.
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