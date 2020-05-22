Махмуд Амиралиев рассказал о ситуации в Карабудахкентском районе в период эпидемии
- Автор Габи
- 22 мая, 2020. Пятница 15:15
Главред газеты «Ёлдаш» Рашид Акавов в прямом эфире в официальном инстаграм-аккаунте газеты провел интервью с главой Карабудахкентского района Махмудом Амиралиевым о ситуации в муниципалитете в связи с пандемией COVID-19.
Отметим, что интервью было проведено в ходе проекта «Открытый муниципалитет», реализовываемого газетой «Ёлдаш». Прочесть непосредственно интервью можно по ссылке.
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