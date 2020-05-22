Дагестанский блогер Заур Мусаев прокомментировал новый законопроект «О введении на территории РД специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Как он заметил, предпринимателям нужно осознать, что от налоговых выплат им никуда не сбежать и когда-нибудь налоги будут платить абсолютно все. Подробнее можно прочитать тут.