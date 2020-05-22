ЗАМАНА - Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»

Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»

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22 мая, 2020. Пятница 14:09
Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»

Специалисты, экономисты, общественники Дагестана дают комментарии по принятым Народным Собранием Дагестана законопроектам.

Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»
Общество

Дагестанский блогер Заур Мусаев прокомментировал новый законопроект «О введении на территории РД специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Как он заметил, предпринимателям нужно осознать, что от налоговых выплат им никуда не сбежать и когда-нибудь налоги будут платить абсолютно все. Подробнее можно прочитать тут.

 

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