Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Президент России обратился к жителям республики, рассказав о своем уважении и любви к народу Дагестана. Путин вспомнил свою встречу с великим Расулом Гамзатовым в 2003 году, когда поэт был жив. Президент пожелал Дагестану больше сил, призвал соблюдать режим самоизоляции и подчеркнул, что с республикой вся Россия. Подробнее можно прочитать тут.