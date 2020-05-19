ЗАМАНА - Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Автор
19 мая, 2020. Вторник 02:25
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Лидер РФ Владимир Путин 18 мая в процессе онлайн-собрания по вопросам коронавирусной обстановки в Дагестане обратился к народам региона. 

Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Общество

Президент России обратился к жителям республики, рассказав о своем уважении и любви к народу Дагестана. Путин вспомнил свою встречу с великим Расулом Гамзатовым в 2003 году, когда поэт был жив. Президент пожелал Дагестану больше сил, призвал соблюдать режим самоизоляции и подчеркнул, что с республикой вся Россия. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top