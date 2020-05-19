Президент России обратился к жителям республики, рассказав о своем уважении и любви к народу Дагестана. Путин вспомнил свою встречу с великим Расулом Гамзатовым в 2003 году, когда поэт был жив. Президент пожелал Дагестану больше сил, призвал соблюдать режим самоизоляции и подчеркнул, что с республикой вся Россия. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 02:25
Лидер РФ Владимир Путин 18 мая в процессе онлайн-собрания по вопросам коронавирусной обстановки в Дагестане обратился к народам региона.